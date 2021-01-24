РИАМО - 24 янв. За прошедшие сутки в Москве зафиксировали 3069 случаев коронавирусной инфекции, всего в городе выявили 913 126 случаев заболевания, сообщает оперштаб столицы.
При появлении любых симптомов простуды горожанам рекомендуется оставаться дома и вызвать врача.
В мегаполисе проходит кампания по вакцинации от Covid-19. Сделать прививку можно в пунктах вакцинации в поликлиниках или в выездных точках в торговых центрах, «Геликон-Опере», фудмоле «Депо» и других. Всего на территории города к настоящему моменту работают 100 пунктов вакцинации.
В России за сутки подтверждено 21 127 случаев коронавируса, из них 10,9% новых пациентов не имели клинических проявлений инфицирования. Также за сутки зафиксирован 491 летальный исход, выздоровели 22 445 пациентов.
С начала пандемии в РФ выявлено 3 719 400 случаев Covid-19, скончались 69 462 заболевших, врачи вылечили 3 131 760 человек.
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Коронавирус и ограничительные меры в связи с пандемией
Текстовая трансляция
24 ЯНВАРЯ
- Еще 5117 пациентов вылечили от коронавируса в Москве. Всего столичные врачи вылечили свыше 774 тысяч человек.
- За сутки в России зарегистрировали 21 127 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 134 больных. В Москве - 3 069.
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