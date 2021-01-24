РИАМО - 24 янв. В Москве и Подмосковье сильный туман держится уже более 15 часов, он останется в регионе до 18:00 воскресенья, сообщается на сайте «Метеовести».

Влажный и аномально теплый воздух с Черного моря принес на заснеженную Среднерусскую равнину адвективный туман, который наблюдается на площади более 1 миллиона квадратных километров.

«Фактическая видимость в Москве составляет 200 метров, в аэропортах: Шереметьево – 400 метров, Внуково – 500 метров, Домодедово – 1300 метров», – говорится в сообщении.

По расчетам синоптиков, туман может продержаться до 18 часов воскресенья, а затем пойдут моросящие осадки. Также ветер усилится и немного разгонит туман, поэтому видимость может улучшится до 1 километра.

Адвективный туман образуется при охлаждении теплого и влажного воздуха, который проходит над более холодной поверхностью. Зимой он образуется в воздухе, который перемещается с океана на материк.

Ранее жителей Московского региона призвали к внимательности из-за ухудшения видимости. Водителям рекомендуется избегать резких маневров, а пешеходам необходимо соблюдать осторожность при движении на улицах.