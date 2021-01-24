РИАМО - 24 янв. В Москве в рамках проекта «День без турникетов» за прошлый год состоялись восемь акций в режиме онлайн, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Всего в рамках акций организовали порядка 500 различных событий.

«Акцию адаптировали к онлайн-реальности: перенесли все события в дистанционный формат. Так, на сайте проекта появилось 58 онлайн-экскурсий, которые посмотрели 55 тысяч раз», — сказал глава департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Через Сеть все желающие в рамках акции могли посетить Московский зоопарк и познакомиться с профессией кипера.

Также в рамках акции вышел фильм об изменениях рынка труда в период пандемии «Профессии 2.0: трансформация», который можно посмотреть на YouTube-канале «Предпринимай ТВ». А в декабре пользователям сети предложили причиняться участие в онлайн-марафоне «Новогодняя экспедиция».

Более того, в марте у «Дня без турникетов» появилось мобильное приложение. В нем пользователи могут зарегистрироваться на экскурсии, можно сыграть в квиз на тему профессий.

В 2021 году первая акция продет пройдет 18-20 марта.