РИАМО - 24 янв. Местами в столице до 18 часов воскресенья сохранится туман с ухудшением видимости до 300-800 метров, на дорогах ожидается гололедица, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

Водителям при управлении машиной в непогоду рекомендуется сильно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Также автолюбителям посоветовали избегать внезапных обгонов, перестроений и опережений.

«В тумане при движении по краю проезжей части пешеходу необходимо обозначить себя светоотражающими элементами на одежде», — говорится в сообщении.

Жителям и гостям столицы порекомендовали быть внимательными и осторожными. При необходимости следует позвонить по телефону 101 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по городу: 8 (495) 637-22-22.