РИАМО - 24 янв. Пожарные ликвидировали возгорание на территории складского помещения в Автомобильном проезде в Юго-Восточном округе столицы, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Москве.

Пожар вспыхнул ночью в пристройке к шестиэтажному производственно-складскому зданию. Внутри горели деревянные и пластиковые поддоны на площади 100 квадратных метров.

«Были извлечены шесть газовых баллонов. В 04:43 пожар локализован, а в 04:53 — ликвидирован», — говорится в сообщении.

Пострадавших в результате данного происшествия нет.