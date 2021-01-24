РИАМО - 24 янв. На территории Подмосковья до 18 часов воскресенья местами прогнозируется туман с ухудшением видимости до 300-800 метров, на дорогах ожидается гололедица, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«При движении в тумане на автомобиле следует отказаться от лишних перестроений, обгонов и опережений. Большинство дорожно-транспортных происшествий в условиях тумана происходит с движущимся впереди транспортным средством», — говорится в сообщении.

Автолюбителям напомнили, что туман скрадывает расстояние для объектов, поэтому лучше всего увеличить обычную дистанцию на дороге.

Пешеходам рекомендовали быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог. Также при гололеде на дорогах нужно соблюдать осторожность как водителям, так и пешеходам.