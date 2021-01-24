РИАМО - 24 янв. В московских аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково в воскресенье утром отменили и задержали 22 прилета и вылета, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание».

В аэропорту Внуково задержаны девять рейсов, один отменили. В Домодедове шесть рейсов задержаны, два отменены. В Шереметьеве три рейса задержаны и один отменили.

В подмосковном аэропорту Жуковский нет задержек и отмен рейсов.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.

Москву в воскресенье окутал туман, видимость снижена до 200 метров. Туман будет в городе до 18 часов.