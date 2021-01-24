РИАМО - 24 янв. На территории столицы наблюдается сильный туман, видимость составляет около 200 метров, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«На улице пасмурно. Влажность – 100%, отсюда туман, небо не видно, видимость – 200 метров», - отметил Тишковец в своем Instagram-аккаунте.

Он уточнил, что в столице в воскресенье погоду будет определять антициклон. Вместе с южными ветрами он будет поставлять в город влажный и аномально теплый воздух.

По словам синоптика, температура в городе прогнозируется на 8-9 градусов выше климатической нормы января, что способствует образованию туманов и плотной слоистой облачности. Также ожидаются моросящие осадки.

Тишковец подчеркнул, что туман будет в мегаполисе до 18 часов воскресенья.