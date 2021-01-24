РИАМО - 24 янв. Столичные следователи возбудили уголовные дела по нескольким статьям после проведения несогласованной акции протеста 23 января, сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Москве.

«По версии следствия, 23 января 2021 года агрессивно настроенные граждане, участвовавшие в несанкционированном мероприятии в центре Москвы, вблизи Сретенского бульвара, в ответ на законные требования сотрудников правоохранительных органов, осуществлявших охрану общественного порядка, нанесли удары сотруднику Росгвардии, повалили его на землю и продолжили избивать», - говорится в сообщении.

Также неизвестные распылили в лицо двух сотрудников правопорядка слезоточивый газ. На Пушкинской площади один из участников нанес сотруднику ОМОНа удары по различным частям тела.

Кроме того, участники акции блокировали машину на Цветном бульваре, повредили ее и распылили в лицо водителя слезоточивый газ.

«Следствие продолжает изучать и анализировать большое количество фото- и видеоматериалов с зафиксированными противоправными действиями, по результатам чего действиям участников несанкционированной акции будет дана оценка», - подчеркивается в материале.

На сегодняшний день проводится комплекс следственных действий, который направлен на установление всех обстоятельств произошедшего и задержание причастных к данным инцидентам.

Следствие также продолжает проведение ряда доследственных проверок по фактам участия в несанкционированном мероприятии в столице.

По данным МВД, днем 23 января в данной акции принимало участие около 4 тысяч человек. На Пушкинской площади было выявлено 19 человек, зараженных коронавирусом. За прошедший день было задержано около 70 несовершеннолетних, большая часть из которых пришла на акцию из любопытства.