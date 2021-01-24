РИАМО - 24 янв. В Пушкинском городском округе нашли девять боеприпасов времен Великой Отечественной войны, угрозы жизни людей нет, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Поступило сообщение об обнаружении девяти боеприпасов времен ВОВ при проведении земляных работ в лесном массиве за территорией ТБО «Царево», - говорится в сообщении.

Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. На месте находки выставлена охрана силами ОМВД городского округа.

Изъятие и уничтожение данных боеприпасов запланировано на 25 января 2021 года.