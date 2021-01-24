РИАМО - 24 янв. В деревне Жилево городского округа Ступино несколько человек пострадали из-за разгерметизации газового баллона, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о возгорании газа в гараже поступило 24 января в 3 часа ночи.

«Со слов заявителей, произошла разгерметизация газового бытового баллона и частичное сгорание газовоздушной смеси. Есть пострадавшие», - говорится в сообщении.

По прибытию пожарного подразделения возгорания и разрушений зафиксировано не было.

На данный вызов привлекали 16 человек и пять единиц техники.