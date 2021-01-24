РИАМО - 24 янв. В Подмосковье и Москве в воскресенье возможно образование гололедицы на дорогах, столбики термометров могут подняться до плюс 3 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра.

«Облачно. Местами небольшие осадки. Местами гололедица», - говорится в сообщении.

Температура будет колебаться от 1 до 3 градусов тепла, а южный ветер разовьет скорость от 5 до 10 метров в секунду.

Атмосферное давление в воскресенье будет 746 миллиметров ртутного столба.