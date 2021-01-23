РИАМО - 23 янв. Правоохранители задержали на несанкционированной акции в столице около 70 несовершеннолетних, большинство из них посетили акцию из любопытства, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

По ее словам, детей задерживали до прибытия родителей. Маленьких детей правоохранители старались как можно скорее вытащить из толпы, чтобы не произошло несчастных случаев.

«Сейчас ведется подсчет, по предварительным данным, всего было задержано около 300 несовершеннолетних в различных регионах России - в Москве цифра около 70, в Санкт-Петербурге - порядка 30 детей», - написала Кузнецова на своей странице в Facebook.

Она добавила, что на акциях были зафиксированы случаи, когда дети, которых взрослые взяли с собой, терялись в толпе.

Ранее участники несогласованной акции блокировали центральные улицы Москвы. Из-за этого было затруднено движение личного и общественного транспорта. Кроме того, были перекрыты выходы из центральных станций метрополитена.

По данным МВД, в несанкционированной акции приняли участие порядка 4 тысяч человек.