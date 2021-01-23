РИАМО - 23 янв. Глава совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев считает, что нарушений в задержаниях на несанкционированных акция протеста не было, при этом он подчеркнул незаконность данных акций, сообщается на сайте СПЧ.

«Эти акции незаконны. Мало того, что они несогласованные, так они проходят в период эпидемий. Конечно, надо говорить о незаконности акций, а не о задержаниях. Я абсолютно не вижу нарушения», - сказал Фадеев.

Он отметил, что обычно задержания на таких акциях заканчиваются составлением протоколов об административном правонарушении, после чего людей отпускают.

«Я уверен, что и сейчас, если не будет каких-то провокаций, столкновений с полицией, точно так же произойдет», - отметил Фадеев.

Также он заявил, что необходимо тщательно расследовать «вовлечение» несовершеннолетних в несанкционированные акции протеста. И обратил внимание на то, что в этом может быть вмешательство извне.

По данным МВД, в несанкционированной акции в Москве приняли участие около 4 тысяч человек.