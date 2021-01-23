РИАМО - 23 янв. В районе СИЗО «Матросская тишина» в Москве из-за участников несанкционированной акции затруднено движение общественного транспорта, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Около СИЗО «Матросская тишина» затруднено движение трамваев и маршрута 975», - говорится в сообщении.

Ранее участники акции блокировали центральные улицы столицы, выходили на проезжую часть на Цветном бульваре и Садовом кольце. Из-за их действий было затруднено движение личного и общественного транспорта. Кроме того, были перекрыты выходы из центральных станций метрополитена.

По данным МВД, в несанкционированной акции приняли участие порядка 4 тысяч человек.