РИАМО - 23 янв. Столичный футбольный клуб «Спартак» хочет видеть в своих рядах защитника итальянского ФК «Наполи» Кевина Малькюи, передает Газета.ru.

При этом за ним гоняются не только «красно-белые», на футболиста также претендует клуб «Беневенто».

«В текущем сезоне Серии А Малькюи провел лишь 31 минуту», — говорится в сообщении.

На сегодняшний день в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) ФК «Спартак» занимает третье место с 35 очками.​