РИАМО - 23 янв. Помешать работе фотографов на свадьбах, по словам профессионалов,​ могут гости или родственники, а также видеографы, передает Nation News.

Как отметил фотограф Эльбрус Такулов, именно родные жениха и невесты могут стать главной помехой.

«Враги» на свадьбе — это родственники, как бы грубо это не звучало. Они часто создают хаос, мешают работать и лезут с советами о том, с какого ракурса лучше сделать кадр. В эти моменты невозможно работать», — сказал специалист.

Фотограф Антон Тайбарей среди «врагов» фотографов назвал видеографов и гостей. При этом «война» с видеографами, конечно, шуточная. Им также нужно отснять как можно больше материала, поэтому они могут иногда мешать коллегам.

Самым враждебным послесвадебным вопросом фотограф Сергей Фисун назвал сдачу материалов.

«Обычно, когда фотограф и пара договариваются о съемке, сразу обговаривается срок сдачи кадров. Но вопрос о том, когда будут готовы снимки, все равно всегда остается актуальным», — подчеркнул фотограф.