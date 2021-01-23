РИАМО - 23 янв. Сборная России выиграла бронзовые медали в эстафетной гонке на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в итальянском городе Антхольц, сообщает Газета.ru.

В составе команды выступали Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

«Россияне проиграли 50,8 секунды французам, которые пришли к финишу первыми. Вторыми стали спортсмены из Норвегии», — говорится в сообщении.

Это уже третья медаль России в текущем сезоне. Ранее сборная победила в смешанной эстафете в Оберхофе, а Александр Логинов выиграл индивидуальную гонку в Антхольце.

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