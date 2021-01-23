РИАМО - 23 янв. Спортсмены из Подмосковья Евгений Генин и Анастасия Малахова завоевали два серебра на первенстве России по сноуборду, которое проходило в Красноярске, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Подмосковный сноубордист Евгений Генин стал обладателем серебряной награды состязаний в юниорской дисциплине «сноуборд-кросс». Кроме того, сноубордистка из Московской области Анастасия Малахова также стала второй в дисциплине «параллельный гигантский слалом» среди юниорок», — говорится в сообщении.

Министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков поздравил спортсменов с успешным выступлением.

«Подмосковные спортсмены вошли в число лучших представителей своих дисциплин на всероссийских состязаниях. Это результат долгих и упорных тренировок. Поздравляю Евгения Генина и Анастасию Малахову с завоеванием серебряных медалей!» — сказал министр.