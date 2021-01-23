РИАМО - 23 янв. Согласно постановлению правительства РФ, дочерние предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) смогут рассчитывать на льготное кредитование для выпуска высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения, передает Федеральное агентство новостей.

Документ подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Займы по сниженной ставке будет предоставлять корпорация развития «ВЭБ.РФ», а также ряд других российских банков.

«До этого доступ ко льготным кредитам имели только материнские компании. По мнению правительства, новый механизм обеспечит компании долгосрочным финансированием и позволит выполнить цели ОПК по диверсификации производства», —​ говорится в сообщении.

Минимальный кредит от «ВЭБ.РФ» составит полмиллиарда рублей. Льготная ставка будет составлять от 5% годовых. На такие условия смогут рассчитывать компании, бюджет проектов которых составляет не менее 1 миллиарда рублей. При этом другие банки смогут устанавливать свои условия кредитования «дочек» ОПК.