РИАМО - 23 янв. В Московском зоопарке сняли на видео камышового кота по кличке Заури, который осмысленно выбирает себе вкусности, передает Федеральное агентство новостей.

На видео кипер кладет перед котом два свертка с едой. После этого кот осторожно выходит из убежища.

«Если перед ним лежит два пакета с лакомством, он возьмет тот, который поближе и отнесет к себе в домик», — говорится в сообщении.

Только после этого зверь вернется за вторым свертком. Покушает Заури только у себя в домике, где никто не отнимет у него еду.

Камышовый кот — хищное млекопитающее, которое занесено в Красную книгу России, как редкий и охраняемый вид.

Ранее в Московском зоопарке для посетителей открылись павильоны после смягчения ограничений по коронавирусу. Посетители могут посмотреть на приматов, рептилий, птиц, животных Африки и многих других.

Посетители по-прежнему должны надевать маски и перчатки, обрабатывать руки санитайзером и соблюдать социальную дистанцию.