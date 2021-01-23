РИАМО - 23 янв. Врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала, что на завтрак не стоит есть бутерброды с колбасой и ветчиной, так как эти полуфабрикаты в своем составе содержат огромное количество консервантов и красителей, передает Nation News.

По словам эксперта, такие продукты опасны как для пищеварения, так и для для гормональной системы.

«Бутерброды всегда делаются из белого хлеба, который является источником клейковины, что также негативно сказывается на микрофлоре кишечника. Бутерброды нельзя есть на завтрак», — подчеркнула Дюваль.

Тем не менее можно заменить белый хлеб на цельнозерновой, который не содержит в составе дрожжи и сахар. При этом вместо колбасы лучше использовать отварную куриную грудку или индейку.

Бутерброд станет еще полезнее, если в него добавить зелень и овощи, к примеру, авокадо, а также яйцо.​​