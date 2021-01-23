РИАМО - 23 янв. Два мальчика 9 и 12 лет, которых задержали во время несанкционированной акции в центре Москвы, вместе с матерью вернулись домой, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

В субботу около 15 детей задержали на несанкционированной акции в Москве.

«Сейчас уехали с мамой домой в Московскую область самые маленькие задержанные в столице — мальчики 9 и 12 лет. К счастью, они не пострадали, когда толпа митингующих начала движение», — написала Кузнецова в своем Instagram-аккаунте.

Она добавила, что дети ожидали маму в отделении полиции. Они абсолютно не понимали, что могут оказаться в опасности.

«Мне бы хотелось, чтобы ничего не осталось, даже дурных воспоминаний, а ситуация послужила уроком и им, и родителям. Детям не место на незаконных акциях, и в детской жизни не должно быть места для них», — заключила Кузнецова.

По данным столичного главка МВД, в несанкционированной акции в центре столицы принимают участие порядка 4 тысяч человек.

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