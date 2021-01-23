РИАМО - 23 янв. Вице-премьер России Татьяна Голикова назвала недопустимым введение ковид-паспортов, так как это ограничит право граждан на передвижение, передает Федеральное агентство новостей.

«Идею о введении обязательной международной сертификации вакцинированных от Covid-19 граждан все меньше поддерживают в правительстве РФ», — говорится в сообщении.

Голикова отметила, что введение таких документов ограничит передвижение, в том числе между странами.

После встречи чрезвычайного комитета ВОЗ по ситуации с коронавирусной инфекцией эксперты высказались против требования от туристов иммунизации, так как на сегодняшний день нет полной информации о влиянии вакцин на снижение распространения Covid-19.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что в России не будут вводить Covid-паспорта.

По данным опроса портала SuperJob, 59% россиян высказались против введения в стране ковид-паспортов для переболевших Covid-19 и вакцинированных граждан.​

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Текстовая трансляция

23 ЯНВАРЯ

- Голикова оценила первые дни массовой вакцинации от Covid‑19 в России:

Эти дни были сложными, так как многое нужно было сделать одновременно с коллегами из 85 регионов России Вице-премьер РФ Татьяна Голикова

- Голикова: «Британский» штамм коронавируса не несет угрозы России.Исследования об источнике происхождения данного штамма в настоящий момент продолжаются.

- Свыше 500 волонтеров помогают горожанам в прививочных пунктах Москвы. Они помогают сориентироваться в прививочных пунктах, а также отвечают на возникающие вопросы.

- Мобильные пункты вакцинации от Covid‑19 появятся на стройках Москвы. Вакцинация будет проходить в добровольном порядке.

- Еще 5933 пациента вылечили после Covid‑19 в Москве. С начала пандемии в городе вылечились 769 433 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 20 921 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 121 больных. В Москве - 2 668.