РИАМО - 23 янв. Свыше 40,6 гектара сельхозземли вблизи деревни Вяземское Можайского городского округа, изъятые за неиспользование, повторно выставлены на торги для вовлечения в хозяйственный оборот, говорится в сообщении пресс-службы Минмособлимущества.

Как отметил зампред правительства Московской области — министр экологии и природопользования Андрей Разин, выявление неиспользуемой сельхозземли и вовлечение ее в хозяйственный оборот является частью масштабной работы по контролю за целевым использованием земель в регионе.

«Сельхозземли — важный природный ресурс, который должен работать и приносить пользу региону и людям. Неиспользование земли не только снижает плодородие почвы, оно, зачастую, угрожает жизни людей, поскольку самое популярное последствие неиспользования земли — зарастание и замусоривание земельного участка — это прямая угроза возникновения пожаров», — сказал Разин.

По его словам, в сентябре 2020 года правительство РФ утвердило новые признаки неиспользуемых земельных участков, которые содержат еще более жесткие требования по использованию данного ресурса. Эти изменения не коснутся добросовестных землепользователей, которые возделывают свои участки. А вот тех, у кого земля простаивает в ожидании лучших времен, новые требования должны подтолкнуть к действию.

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова сказала, что неиспользуемые ООО «Экоурожай» 40,6 гектара сельхозземли были выявлены в 2018 году. До этого времени собственнику не раз выносились предупреждения, которые не имели результата, что повлекло за собой изъятие сельхозземли по суду.

«Изъятым у ООО «Экоурожай» землям не удалось найти хозяина с первого раза, стартовая цена участка была снижена на 20%. На торгах, которые пройдут 1 марта, стартовая цена составит 2,1 миллиона рублей», — отметила Адигамова.

Торги намечены на 1 марта 2021 года. Заявки на торги принимаются до 24 февраля 2021 года через порталы www.torgi.gov.ru (№ процедуры 281218/6987935/07) и www.torgi.mosreg.ru (№ процедуры 00400010300001).