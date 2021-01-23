РИАМО - 23 янв. Врач по лечебной физкультуре и спортивной медицине высшей категории Лариса Сорокина напомнила, что занятия спортом на свежем воздухе зимой укрепляют иммунитет, но для этого нужно правильно одеваться, пишет aif.ru.

«Зима — вполне подходящее время для занятий спортом. При правильном подходе физические нагрузки на свежем воздухе способны дать хороший результат и значительно укрепить иммунитет», — сказала Сорокина.

Она посоветовала одеваться для занятий спортом на улице удобно — одежда не должна сковывать движения. Не стоит надевать объемные пуховики или брюки, а также джинсы.

Лучше всего подходит специальная одежда, сшитая из инновационных материалов, которые, несмотря на легкость, способствуют удержанию тепла, защите от влаги, снега и ветра. Кроме того, специальные костюмы защищают при падениях.

Эксперт рекомендовала одеваться по принципу многослойности. Первый слой — это вещи, прилегающие к телу. Второй слой препятствует проникновению холода. Третий слой — это верхняя одежда для зимних видов спорта.

Также особое внимание нужно уделить зимней обуви. Она должна быть достаточно высокой, иметь натуральный меховой утеплитель внутри, рифленую мягкую подошву и водоотталкивающую поверхность.