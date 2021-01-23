РИАМО - 23 янв. Районы Цветного бульвара и Садового кольца продолжают блокировать участники несанкционированной акции, мешая проезду транспорта, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Это блокирует работу наземного транспорта и движение личных автомобилей», - говорится в сообщении.

Горожанам рекомендовали избегать поездок в данных районах.

Ранее участники несанкционированной акции вышли на центральные улицы города. Из-за этого был изменен ряд маршрутов общественного транспорта. Также ими были перекрыты выходы из станций метро в центре столицы.

По данным московского главка МВД, в несогласованной акции в центре города принимают участие порядка 4 тысяч человек.