РИАМО - 23 янв. Стоимость аренды квартир в России может вырасти на 13% в связи с ужесточением законодательства в сфере аренды, сообщает Федеральное агентство новостей.

Рост цен связывают с законопроектом, усиливающим контроль за сдачей недвижимости.

«Введение новых законодательных инициатив вызывает ряд вопросов у экспертного сообщества. В первую очередь, необходимо оценить новые правила, из-за которых собственников могут обязать подписывать типовой договор на предоставление услуг», —​ говорится в сообщении.

Эксперты не исключают, что данная норма приведет к дополнительным ограничениям, невыгодным населению.