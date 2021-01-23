РИАМО - 23 янв. В центре Москвы правоохранители задержали порядка 15 несовершеннолетних, которые находились на несанкционированной акции, передает ТАСС.
По словам детского омбудсмена РФ Анны Кузнецовой, самым маленьким задержанным было 9 и 12 лет.
«Порядка 15 детей задержаны в Москве», — сказала Кузнецова
При этом она уточнила, что многих ребят уже отпустили. Полицейские задерживали их для того, чтобы передать родителям.
Согласно данным столичного главка МВД РФ, в несанкционированной акции в центре столицы принимают участие порядка 4 тысяч человек. Они вышли на центральные улицы города, где заблокировали движение транспорта. Из-за этого стали задерживаться автобусы и такси, а также оперативные службы.
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