РИАМО - 23 янв. В центре Москвы правоохранители задержали порядка 15 несовершеннолетних, которые находились на несанкционированной акции, передает ТАСС.

По словам детского омбудсмена РФ Анны Кузнецовой, самым маленьким задержанным было 9 и 12 лет.

«Порядка 15 детей задержаны в Москве», — сказала Кузнецова

При этом она уточнила, что многих ребят уже отпустили. Полицейские задерживали их для того, чтобы передать родителям.

Согласно данным столичного главка МВД РФ, в несанкционированной акции в центре столицы принимают участие порядка 4 тысяч человек. Они вышли на центральные улицы города, где заблокировали движение транспорта. Из-за этого стали задерживаться автобусы и такси, а также оперативные службы.