РИАМО - 23 янв. Иммунитет к коронавирусу в организме человека формируется примерно через 32-45 дней после прохождения вакцинации, передает Федеральное агентство новостей.

По словам замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, через 56 дней вырабатывается максимальное число антител.

«Даже при наличии антител в организме нужно продолжать носить маски и соблюдать социальную дистанцию», — подчеркнул специалист.

Горелов добавил, что переболевшие коронавирусной инфекцией россияне могут не вакцинироваться 9 месяцев​.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 698 273 случая коронавируса. Скончался 68 971 пациент, выздоровело 3 109 315 человек. С 18 января в РФ началась масштабная вакцинация населения по поручению президента Владимира Путина.

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23 ЯНВАРЯ

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Эти дни были сложными, так как многое нужно было сделать одновременно с коллегами из 85 регионов России Вице-премьер РФ Татьяна Голикова

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