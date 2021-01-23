РИАМО - 23 янв. Следователи проводят проверки по факту применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов в ходе несанкционированной массовой акции в центре Москвы, сообщила РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

«В ходе несанкционированной акции 23 января в центре Москвы выявлен ряд фактов применения насилия в отношении сотрудников, осуществлявших охрану общественного порядка», — сказала Иванова.

Следователи установят все факты противоправной деятельности. Также дадут оценку действиям лиц, которые их совершили.

Все процессуальные решения примут по результатам проверок.

Ранее участники несанкционированной акции вышли на центральные улицы Москвы. Они заблокировали движение городского наземного транспорта, такси и автомобилей экстренных служб.

Горожан призвали избегать поездок в центр столицы. Также на Пушкинской площади ранее выявили присутствие 19 человек с Covid-19.