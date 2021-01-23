РИАМО - 23 янв. Участники несанкционированной акции, которые вышли на проезжую часть центральных улиц Москвы, продолжают блокировать движение транспорта, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Участники несогласованной акции продолжают блокировать движение транспорта — задерживаются маршруты № т13 и 24», — говорится в сообщении.

Ранее участники митинга вышли на центральные улицы города — Дмитровку, Петровский бульвар, Петровку, Страстной бульвар. Это вызвало блокировку движения машин москвичей и общественного транспорта.

Кроме того, около 200 машин такси оказались заблокированы участниками несогласованного мероприятия. Горожан призвали избегать поездок в центр.

На Пушкинской площади было зафиксировано присутствие 19 человек, зараженных коронавирусом.

По данным МВД, в акции принимают участие около 4 тысяч человек.