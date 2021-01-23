РИАМО - 23 янв. День студента отпразднуют на ВДНХ познавательной онлайн-программой, а также розыгрышами и экскурсиями, говорится в сообщении пресс-службы выставки.

«Для учащихся вузов Главная выставка страны подготовила подборку онлайн-занятий по разным специальностям. Среди них: образовательные лекции, уроки и мастер-классы от центров «Слово» и «Космонавтика и авиация», «Технограда», проекта «Знание. ВДНХ». Также всех желающих ждут бесплатные обзорные экскурсии, а студентов - розыгрыш билетов на каток ВДНХ», - говорится в сообщении.

Так, уже состоялась онлайн-лекция «Как и когда мы учим свой родной язык?» Центра славянской письменности «Слово» для студентов-филологов и лингвистов. Ребятам рассказали об этапах и механизмах овладения языковыми навыками от рождения до подросткового возраста. Запись мероприятия появится в группе ВДНХ в соцсети «ВКонтакте» 25 января.

Центр «Космонавтика и авиация» разместил на своем сайте видеоролики образовательного проекта «Уроки космоса». Звездные гости Владимир Джанибеков, Виктор Савиных, Муса Манаров, Алексей Овчинин, Сергей Рязанский рассказывают автору проекта, летчику-космонавту Федору Юрчихину о первых полетах на орбиту, экспериментах и экстремальных ситуациях в экспедициях, разработках, сделавших страну лидером мировой космонавтики.

«Кроме того, на портале еженедельно выходят онлайн-лекции познавательного цикла «Космос по выходным» и материалы от команды экскурсоводов центра. В блоге #КосмосИзДома можно узнать, где учат на космонавтов, что такое космическое право и что интересного в сфере покорения космоса произошло в 2020 году», - отмечается в материале.

Инновационно-образовательный комплекс «Техноград» в субботу на своих на мастер-классах учил создавать 2D- и 3D-персонажей, пользоваться базовыми инструментами профессиональных графических программ. Будущим веб-разработчикам 24 января расскажут, как запускать серверы, настраивать их функционал и устанавливать сайты.

Интервью преподавателя Московской школы кино, члена правления Союза кинематографистов России Аддиса Гаджиева покажет в День студента павильон «Книги». Начало в 18:00. Спикер расскажет о специфике специальности сценографа, о том, как получать образование и быть востребованным в профессии. Кроме того, он поделится историями кинематографического и театрального закулисья. Интервью в рамках онлайн-проекта «Диалоги под куполом» разместят на странице выставки в Facebook. Ведущий - основатель фестиваля Short Shot Fest Никита Чисников.

Для студентов архитектурных вузов подготовили видеолекции образовательной программы «Знание. ВДНХ», которые доступны на ее официальном сайте.

«Зрители узнают о самых утопичных архитектурных проектах СССР 1920-х годов, откуда взялся московский модерн, как реставрировали знаменитый Дом Наркомфина и как устроены самые большие памятники столицы: «Рабочий и колхозница», «В ознаменование 300-летия российского флота» и монумент Победы. Часть лекций программы посвящена и самой ВДНХ - ее первому архитектору Вячеславу Олтаржевскому, советской архитектуре начала 1950-х и достижениям инженерии», - добавляется в сообщении.

Также на сайте программы разместили лекции о пяти великих кутюрье XX века и их легендарных домах моды. Их могут посмотреть будущие дизайнеры одежды.

В Instagram-аккаунте парка «Россия - моя история» выложены материалы о самых ярких событиях и малоизвестных фактах в истории страны. А на YouTube-канале центра океанографии и морской биологии «Москвариум» можно познакомиться с серией познавательных видеороликов из цикла «Энциклопедия Мирового океана».

К празднику интерактивная выставка «Робостанция» подготовила подарок всем Татьянам. В выходные для них бесплатный вход на экспозицию роботов.

Кроме того, 25 января в 15:30 и 18:00 по территории ВДНХ пройдет бесплатная обзорная экскурсия для всех желающих. Посетители узнают интересные факты о главных символах выставки, остановятся у павильонов дружественных республик, а также познакомятся с современным зонированием и назначением комплекса. Для участия необходима предварительная регистрация, количество человек в группе ограничено.

В этот же день на странице ВДНХ в Instagram пройдет розыгрыш бесплатных билетов на каток. Принять участие могут студенты всех форм обучения, для этого нужно отметить друга под постом о старте. Пятерых победителей определят случайным отбором 29 января, каждый из них получит по два входных билета.

День российского студенчества ежегодно отмечается 25 января. История праздника началась в 1755 году, когда императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета. Также в этот день почитают раннехристианскую мученицу Татиану Римскую, поэтому другое название праздника - Татьянин день. В 2005 году по указу президента РФ он стал официальным.