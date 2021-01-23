РИАМО - 23 янв. Туман на территории Московского региона рассеется ближе к утру воскресенья, сообщил РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Прошедшей ночью и утром в Московском регионе был густой туман. Местами сохранялась густая дымка с видимостью 1-1,5 километра», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что основные клубы тумана днем уже рассеялись. Окончательно туман пропадет к утру следующего дня.

Ранее жителей Москвы и Подмосковья предупредили об ухудшении видимости из‑за тумана до 300-800 метров. В подобных погодных условиях необходимо быть внимательными и осторожными.