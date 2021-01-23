РИАМО - 23 янв. Согласно данным сервиса «Социальный мониторинг», на несанкционированную акцию, которая проходит в центре Москвы, пришли 19 человек, зараженных коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб столицы.

«В отношении этих лиц зафиксированы факты нарушения карантина и обязательной самоизоляции», - говорится в сообщении.

«Социальный мониторинг» осуществляет контроль за соблюдением режима изоляции лицами, у которых подтвержден Covid-19.

Ранее Роспотребнадзор заявил, что массовые акции могут привести к дестабилизации эпидемиологической ситуации.

По данным столичного главка МВД, в несогласованной акции в центре города принимают участие около 4 тысяч человек. Они вышли на центральные улицы, чем помешали движению транспорта. Кроме того, они блокировали выходы из центральных станций метро.

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23 ЯНВАРЯ

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