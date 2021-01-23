РИАМО - 23 янв. Порядка 200 автомобилей такси не могут проехать из-за участников несанкционированной акции, которые вышли на проезжую часть, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Почти 200 машин такси заблокировано участниками несанкционированных акций. Пожалуйста, по возможности избегайте поездок в центр», — говорится в сообщении.

Ранее участники несанкционированной акции вышли на центральные улицы города. В частности, перекрыт Страстной бульвар. Там задержаны автобусы № А, м1 и 15.

Кроме того, изменены маршруты автобусов на Тверской улице, в районе Манежной и Пушкинской площадей. Задержки в расписании составляют в среднем до 20 минут.

Жителей столицы призвали не выходить на дороги, потому что это мешает движению общественного транспорта и экстренных служб.

По данным столичного главка МВД, в несогласованной акции в центре города принимают участие порядка 4 тысяч человек.