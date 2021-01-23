РИАМО - 23 янв. Маршруты общественного транспорта на Тверской улице в Москве временно изменены, там проходит несанкционированная акция, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Автобусы № м1 ходят на двух участках: от Больницы РЖД до Тверской Заставы; от улицы Кравченко до кинотеатра «Ударник», - говорится в сообщении.

Также автобусы маршрутов №№ 101 и 904 ходят до Тверской Заставы вместо станции метро «Китай-город».

Ранее участники несанкционированной акции вышли на центральные улицы столицы, из-за чего были изменены маршруты общественного транспорта. Также были перекрыты выходы из центральных станций метро участниками акции.

По данным правоохранителей, в несогласованной акции в центре города принимают участие около 4 тысяч человек.