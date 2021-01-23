РИАМО - 23 янв. Участники несанкционированной акции вышли на улицы Дмитровка, Петровский бульвар, улицу Петровка и блокируют движение наземного и личного транспорта, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«38 маршрут временно изменен из-за действий участников несанкционированных акций», - говорится в сообщении.

Участниками акции перекрыт Страстной бульвар, задерживаются автобусы № А, м1 и 15.

Ранее в Москве были перекрыты выходы из центральных станций метро участниками акции. Они также мешали проезду транспорта по улицам, в том числе машинам скорой помощи.

По данным столичной полиции, в несогласованной акции в центре города принимают участие около 4 тысяч человек.