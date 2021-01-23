РИАМО - 23 янв. Врач-гериатр Олег Кириллов рассказал, что для того, чтобы добиться здорового долголетия, нужно питаться разнообразно и полноценно, передает Федеральное агентство новостей.

За рационом питания в особенности должны следить пожилые люди. Важно в достаточном количестве употреблять растительные жиры и кисломолочные продукты.

«Кириллов добавил, что не лишними будут продукты, богатые кальцием и витамином D. А вот чего следует избегать, так это газированных напитков и чипсов», - говорится в сообщении.

Кроме того, в рационе обязательно должны быть рыба, фрукты и овощи. ​​