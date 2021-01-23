РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 23 янв. За первый день работы мобильной поликлиники в Домодедове от коронавируса привились более 200 человек, сообщается в Instagram-аккаунте Минздрава Московской области.

«За первый день акции мы вакцинировали более 200 человек. Мы обратили внимание, что многие приходят прививаться целыми семьями. Отрадно, что большинство - люди старшего возраста, от 60 лет. В пункте вакцинации работают сотрудники Домодедовской больницы, оборудованы прививочный кабинет и кабинет терапевта, который осматривает каждого пациента до процедуры вакцинации. Могу сказать точно, что такая альтернатива является безопасной и удобной для жителей округа», - сказал главврач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов.

Вакцинация проходила в парке «Елочки» в субботу с 10:00 до 14:00. В воскресенье в это же время прививку можно будет сделать на площади 30-летия Победы.

Сделать прививку может любой желающий старше 18 лет. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

Записаться на прививку можно через единый региональный колл-центр: 8(800)550-50-30, через портал государственных услуг Московской области, по короткому номеру 122, через регистратуру поликлиники или больницы или придя лично в медучреждение.

Текстовая трансляция

23 ЯНВАРЯ

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