РИАМО - 23 янв. Участники несогласованной акции перекрыли проезжую часть на Страстном бульваре в центре Москвы, маршруты общественного транспорта изменены, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Из-за участников несанкционированной акции задерживаются автобусы № А, м1 и 15. Убедительно просим не блокировать движение личного и общественного транспорта», - говорится в сообщении.

Из-за этого маршруты автобусов временно изменены.

В районе проведения несанкционированной акции в центре Москвы задерживается движение более 30 автобусов, что мешает передвижению более 20 тысяч человек.

По данным столичной полиции, в несогласованной акции в центре города принимают участие около 4 тысяч человек.