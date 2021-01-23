РИАМО - 23 янв. На городских маршрутах в районе Манежной и Пушкинской площадей, Тверской улицы в столице, где проходит несогласованная акция, задерживаются автобусы, сообщает пресс-служба ГУП «Мосгортранс».

С 13:00 свыше 30 автобусов идут с задержками до 20 минут.

«Это мешает передвижению более 20 тысяч человек», - говорится в сообщении.

Участников акции призвали не выходить на проезжую часть и не мешать движению городского транспорта.

Общая загруженность столичных дорог оценивается в 4 из 10 возможных баллов.

Ранее участниками несогласованной акции были блокированы выходы со станций метро в центре Москвы. За 1,5 часа на метро из мест проведения акции уехало более 2,5 тысячи человек.