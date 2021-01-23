РИАМО - 23 янв. Участники несогласованной акции блокируют проход пассажиров в вестибюле станции метро «Пушкинская», там скопилось много человек, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«В вестибюле «Пушкинской» столпились участники несанкционированного мероприятия, блокируя проход пассажиров. Пожалуйста, не мешайте другим пассажирам», - говорится в сообщении.

Ранее участники данной акции блокировали выходы со станций метро «Пушкинская» и «Тверская». Всем пассажирам рекомендовали пользоваться другими станциями.

По данным МВД, в несогласованной акции в центре города принимают участие около 4 тысяч человек.