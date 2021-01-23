РИАМО - 23 янв. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова оценила первые дни массовой вакцинации от коронавируса в стране как «сложные», передает Федеральное агентство новостей.
По поручению президента Владимира Путина в РФ 18 января стартовала массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции нового типа.
«Эти дни были сложными, так как многое нужно было сделать одновременно с коллегами из 85 регионов России», — сказала Голикова.
По ее словам, в 2021 году планируется привить от Covid-19 свыше 68 миллионов граждан РФ.
Ранее вице-премьер сообщила, что российские ученые уже исследовали 1424 штамма коронавируса.
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Коронавирус и ограничительные меры в связи с пандемией
Текстовая трансляция
23 ЯНВАРЯ
- Голикова оценила первые дни массовой вакцинации от Covid‑19 в России:
- Голикова: «Британский» штамм коронавируса не несет угрозы России.Исследования об источнике происхождения данного штамма в настоящий момент продолжаются.
- Свыше 500 волонтеров помогают горожанам в прививочных пунктах Москвы. Они помогают сориентироваться в прививочных пунктах, а также отвечают на возникающие вопросы.
- Мобильные пункты вакцинации от Covid‑19 появятся на стройках Москвы. Вакцинация будет проходить в добровольном порядке.
- Еще 5933 пациента вылечили после Covid‑19 в Москве. С начала пандемии в городе вылечились 769 433 человека.
- За сутки в России зарегистрировали 20 921 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 121 больных. В Москве - 2 668.
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