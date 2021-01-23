РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 янв. Депутатов партии «Единая Россия» в подмосковных Люберцах призвали больше взаимодействовать с жителями округа, говорится в сообщении пресс-службы Люберецкого местного отделения партии.

Накануне на заседании фракции «Единой России» местного совета депутатов партийцы подвели итоги 2020 года, обсудили работу каждого депутата на платформе «Избиратель - Депутат», утвердили планы на текущий год.

«Пандемия сказалась на возможности личного общения с избирателями, но ограничения постепенно снимаются, а значит мы возвращаемся к обычному образу жизни. Депутатам стоит больше взаимодействовать с жителями и проводить мероприятия», – сказал руководитель депутатского объединения Александр Шлапак.

Первый заместитель главы администрации городского округа Люберцы Ирина Назарьева подняла тему качества реализации партпроектов на территории муниципалитета и напомнила о начале масштабной вакцинации населения от коронавируса.

«Помимо восьми пунктов вакцинации на базе поликлинических отделений муниципалитета, с 23 января для жителей округа дополнительно заработали мобильные пункты вакцинации на территории торговых центров «Выходной», «Орбита», «Светофор» и «Торговые ряды», – отметила Назарьева.