РИАМО - 23 янв. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила об отсутствии угрозы для страны нового «британского» штамма Covid-19, передает Федеральное агентство новостей.

По ее словам, исследования об источнике происхождения данного штамма в настоящий момент продолжаются.

«Наиболее вероятной версией его происхождения остаются летучие мыши. <…> При этом знания о коронавирусе пополняются практически ежеминутно», — отметила Голикова.

За последние сутки в России выявлен 20 921 новый случай коронавируса. Всего на сегодняшний день в РФ зарегистрировано 3 698 273 случая Covid-19. Умерли 68 971 человек, выздоровели 3 109 315 пациентов.

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23 ЯНВАРЯ

- Голикова оценила первые дни массовой вакцинации от Covid‑19 в России:

Эти дни были сложными, так как многое нужно было сделать одновременно с коллегами из 85 регионов России Вице-премьер РФ Татьяна Голикова

- Голикова: «Британский» штамм коронавируса не несет угрозы России.Исследования об источнике происхождения данного штамма в настоящий момент продолжаются.

- Свыше 500 волонтеров помогают горожанам в прививочных пунктах Москвы. Они помогают сориентироваться в прививочных пунктах, а также отвечают на возникающие вопросы.

- Мобильные пункты вакцинации от Covid‑19 появятся на стройках Москвы. Вакцинация будет проходить в добровольном порядке.

- Еще 5933 пациента вылечили после Covid‑19 в Москве. С начала пандемии в городе вылечились 769 433 человека.

- За сутки в России зарегистрировали 20 921 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 121 больных. В Москве - 2 668.