РИАМО - 23 янв. Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» продолжают мониторить толщину льда на водоемах Подмосковья, на 17-ти толщина льда остается критической, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«По результатам проверки толщина льда варьируется от 0 до 50 сантиметров. Средняя толщина льда на водоемах Московской области составляет более 25 сантиметров», — говорится в сообщении.

Опасность вызывают 17 водоемов, где толщина льда неоднородна и находится в пределах менее 7 сантиметров.

Жителям региона лучше не выходить на лед реки Лопасня в Чехове; реки Оки в Серпухове, Кашире, Озерах, Луховицах и Ступине; реки Москвы в Коломне, Бронницах и Жуковском; реки Волги в Дубне; реки Яузы в Мытищах; реки Вохонка в Павловском Посаде; реки Пахра в Подольске; река Нерская, озера Островное и озера Светлое в Воскресенске; Шатурской группы озер в Рошале.

В ходе профилактических мероприятий спасатели проводят беседы с рыбаками и жителями региона, а также раздают листовки с профилактической информацией. Всего в патрулировании водных объектов задействован 371 человек.