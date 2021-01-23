РИАМО - 23 янв. Экс-главнокомандующий Военно-морского флота Российской Федерации Феликс Громов умер в Москве, ему было 83 года, передает Федеральное агентство новостей.

«Смерть адмирала флота подтвердил представитель Клуба военачальников РФ Николай Дерябин», — говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос о том, где и когда похоронят Громова. Причины смерти главкома не сообщаются.

Громов родился 29 августа 1937 года. В ВМФ СССР служил с 1955 года. Он учился в Тихоокеанском высшем военно-морском училище имени Макарова, Военно-морской академии имени Гречко, Военакадемии Генштаба ВС имени Ворошилова.

Пост главнокомандующего ВМФ Громов занимал с 1992 по 1997 год. В 1996 году ему присвоили звание «адмирал флота».​