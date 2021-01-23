РИАМО - 23 янв. За последние полтора часа с мест проведения несогласованной акции в центре столицы на метро уехали 2,6 тысячи человек, сообщает пресс-служба Московского метрополитена.

В основном люди уезжают со станции «Пушкинская».

«Просим отложить поездки в центр, а пассажиров, выезжающих из центра, выбирать соседние станции для входа в метро», - говорится в сообщении.

Также граждан попросили не создавать давку на входе на станции метрополитена, а также соблюдать социальную дистанцию.

Ранее участники акции в центре столицы заблокировали выходы со станций метро «Пушкинская» и «Тверская». Пассажирам посоветовали пользоваться другими станциями. Также в ЦОДД попросили не мешать движению автотранспорта после того, как участники несогласованной акции начали выходить на проезжую часть.

По данным столичной полиции, в несогласованной акции в центре города принимают участие около 4 тысяч человек.

Проход в вестибюле «Пушкинской» заблокирован участниками несогласованной акции>>