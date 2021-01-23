РИАМО - 23 янв. В России могут ввести запрет на экспорт лома, если временная экспортная пошлина не принесет должного эффекта, передает Федеральное агентство новостей.

Министерство промышленности и торговли РФ намерено предложить правительству ввести квоты на вывоз лома или совсем приостановить его экспорт. Как отметил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, 80% цены арматуры — это цена лома.

«Правительство в декабре утвердило введение временных пошлин на вывоз лома черных металлов в размере 5%, но не менее 45 евро за тонну. Пошлины будут действовать шесть месяцев», — говорится в сообщении.

Правительство ожидает, что данная мера позволит предотвратить рост цен на строительные материалы и промышленный металлопрокат.

Минпромторг с конца прошлого года регулярно проводит встречи с застройщиками и металлургами каждую неделю для обсуждения цен на стройматериалы. При этом в стране не зафиксирован дефицит сырья.